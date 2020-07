Jared Leto, il suo Joker acclamato da Zack Snyder: David Ayer gli risponde

Nel corso della notte italiana il regista Zack Snyder è stato molto attivo sui social, e dopo aver apparentemente confermato la presenza di Green Lantern nella director's cut di Justice League, ha speso parole anche per il Joker di Jared Leto.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, un fan ha domandato al regista quale fosse la sua opinione sulla versione del personaggio fornita dall'attore premio Oscar in Suicide Squad di David Ayer, e se avesse voluto vederlo interagire con il Batman di Ben Affleck.

Snyder ha replicato: "L'ho sempre amato nella parte", e le parole sono state ricondivise da Ayer in persona, che a colpi di emoticon ha ringraziato il collega per il sostegno.

In queste settimane si è parlato moltissimo sia di Ayer che di Snyder: entrambi i registi sono stati al centro di note discussioni sulla distribuzione delle attese director's cut dei loro cinecomic, Suicide Squad e Justice League, usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2017, e proprio l'annuncio della versione originale del film di Snyder, che arriverà nella prima parte del 2021 sulla piattaforma di streaming HBO Max, ha spinto i fan di Ayer a credere nella possibilità di un annuncio anche per la director's cut del film con Jared Leto.

Lo stesso Ayer ha più volte sostenuto che la Ayer Cut esiste e che sarebbe molto più facile da completare rispetto alla Snyder Cut, dato che a differenza della seconda la prima fu completata e mostrata ai dirigenti Warner per alcune proiezioni di prova, dopo le quali si decise di modificarla. Recentemente, il regista ha incoraggiato i fan a chiedere la distribuzione del film direttamente a HBO Max.