Jared Leto, dopo House of Gucci ancora cinema e moda: sarà Karl Lagerfeld in un biopic

Dopo aver interpretato il grottesco Paolo Gucci in House of Gucci, ancora un film inerente al mondo della moda per Jared Leto. L'attore sarà protagonista e produttore di un biopic sullo stilista Karl Lagerfeld, come riporta la rivista di moda WWD. Il film è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e non è ancora stato scelto un regista.

"Karl è sempre stato una fonte di ispirazione per me", ha dichiarato Leto in un comunicato. "Quando ci siamo riuniti con il team di Karl Lagerfeld, abbiamo subito condiviso la visione creativa di fare un'ode rispettosa a Karl, spingendo al contempo i confini artistici di ciò che può essere un biopic".

Lagerfeld è stato direttore creativo di Chanel dal 1983 fino alla sua morte nel 2019, oltre che direttore creativo di Fendi e del suo marchio di moda. Lo stilista tedesco era noto per essere un personaggio controverso, che sosteneva fosse solo una recita, ed era conosciuto per il suo abbigliamento riconoscibile fatto di capelli bianchi, occhiali da sole neri e colletti alti.

"Il mio ruolo è quello di ritrarlo sullo schermo nel modo più onesto possibile", ha dichiarato Leto a WWD. "Con le celebrità, la maggior parte delle persone non riesce a vedere sotto la superficie. Vedono una o due sfaccettature di una persona presentate attraverso una lente pubblica. Karl era un essere umano. Tutti abbiamo la bellezza dentro di noi e tutti abbiamo dei difetti. Abbiamo delle maschere e poi abbiamo dei momenti in cui riveliamo la maschera. Mi interessa sempre vedere cosa c'è dietro la maschera".

Dopo la controversa interpretazione di Paolo Gucci, un altro ruolo che sicuramente farà molto parlare in futuro per Leto. Intanto, Morbius è approdato su Netflix e da allora è in cima alla sua Top 10.