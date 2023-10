Jared Leto, follia da stuntman al concerto: salto da 15 metri sul palco!

La star Jared Leto non smette di stupire i propri fan. L'attore premio Oscar nonché frontman dei Thirty Seconds to Mars, ha deciso di tenerli con il fiato sospeso anche durante l'ultimo concerto sul palco del festival ACL, mostrando incredibile coraggio e destrezza, come riporta sul proprio sito il Daily Mail.

Leto ha deciso di saltare dalla cima di un'impalcatura per dare il via allo show musicale che si è svolto nel weekend ad Austin, in Texas. Indossando una tuta da motociclista bianca piena di imbottiture necessarie alla propria incolumità, l'attore e cantante si è lanciato in aria da un altezza vertiginosa con la folla che lo applaudiva.



Leto ha pubblicato anche un video del bungee jumping, nel quale si vede agitare le braccia verso il pubblico prima di lanciarsi nel vuoto.

"Lo faresti?" si legge nella didascalia del video pubblicato dalla star su Instagram, protagonista del terzo film di Tron in produzione.



Si tratta della seconda volta in cui Jared Leto entusiasma il pubblico con un'acrobazia degna dei migliori stunt-man. Leto è noto per essere un amante del brivido; il mese scorso venne avvistato mentre scalava il lato di un edificio di New York senza imbracatura. A giugno aveva compiuto lo stesso gesto a Berlino.



A giugno Jared Leto scalò il Castello Sforzesco a mani nude e anche in quel caso venne immortalato dai fan.