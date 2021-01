Jared Leto: 'Ecco perché Hollywood non fa più film come Fino all'ultimo respiro'

Disponibile nelle sale americane e su HBO Max da qualche giorno, Fino all'ultimo respiro è il classico thriller a medio budget con grandi attori che col passare degli anni è un po' sparito dal panorama di Hollywood. Jared Leto, interprete del villain del film, ha provato a capirne il motivo in un'intervista con IndieWire.

"Si riduce tutto a una decisione finanziaria da parte degli studi. Pensano di poter guadagnare molto di più con i grandi film evento" ha spiegato l'attore. "Hanno scoperto che in televisione, se possono fare qualcosa di episodico, le persone continuano a godere di quel tipo di storie. Non sto dicendo che dovrebbero smettere di fare film come Fino all'ultimo indizio, ma penso che se prendi The Undoing (la serie HBO con Nicole Kidman e Hugh Grant, ndr.), alle persone piace passare più tempo con quei personaggi. E c'è meno preoccupazione di fare avanti e indietro dalla televisione al cinema."

Nonostante ciò, Leto spera che la chiusura forzata delle sale causata dal Covid possa rinvigorire la fruizione cinematografica allargando gli orizzonti del pubblico: "Forse dopo il Covid scopriremo che le persone hanno il desiderio di guardare diversi tipi di film, ma il mio punto non è che dovrebbero esserci solo film tratti dai fumetti, ma che gli studi guardano alle dimensioni dei budget e a cosa spinge le persone ad andare al cinema, cosa vale il loro tempo e le loro energie, e probabilmente ha più senso spendere 200 milioni e fare 1 miliardo che spendere 30 milioni e guadagnarne 80. Non sto dicendo che questo è il mio business plan, dico solo che forse è il loro."

Qui potete trovare il trailer italiano di Fino all'ultimo respiro, nel cui cast figurano anche i premi Oscar Denzel Washington e Rami Malek.

Nei giorni scorsi, Leto ha anche parlato del futuro di Joker sul grande schermo.