Jared Leto e Denzel Washington in digitale: Fino all'ultimo indizio arriva in Italia!

Esattamente com'è stato qualche settimana fa per Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, la Warner Bros. ci ha svelato tramite comunicato stampa che anche Fino all'ultimo indizio di John Lee Hancock arriverà in Italia tramite distribuzione digitale, saltando la sala.

Il thriller con protagonisti i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, che per la sua interpretazione nel film ha già ricevuto una nomination ai Golden Globe come miglior attore non protagonista, arriverà in Italia in esclusiva digitale da venerdì 5 marzo, e sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali.

La storia racconta del vice sceriffo della contea di Kern, Joe “Deke” Deacon (Washington), che viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si ritroverà coinvolto nella caccia ad un serial killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine c'è il sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall’istinto di Deke, richiede il suo aiuto in qualità di collaboratore non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta iniziando a riportare a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Fino all'ultimo indizio.