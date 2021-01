Jared Leto: 'definirmi un attore metodico può essere davvero pretenzioso'

Il premio Oscar Jared Leto ha saputo calarsi perfettamente nei panni di ogni personaggio che ha interpretato. La sua propensione a rimanere completamente nel personaggio per tutta la durata delle riprese dei suoi film, lo rende un “method actor” e ha parlato del termine in una recente intervista con Variety.

Ha finto di essere un senzatetto per settimane per prepararsi alle riprese di Requiem for a Dream, e ha preso molto peso per interpretare John Lennon Mark David Chapman in Chapter 27 solo per fare qualche esempio. Nel podcast di Variety's Awards Circuit, a Leto è stato chiesto cosa pensa del termine "method actor"(attore metodico).

“Apprezzo il termine, ma penso che la definizione sia un po' torbida. E potrebbe anche essere davvero pretenziosa", ha detto Leto. “Questo è il mio lavoro, presentarmi sul set e fare il miglior lavoro possibile. Devo fare tutto ciò che posso, essere preparato.”



Il prossimo film in cui lo vedremo protagonista è The Little Things che uscirà con il titolo italiano Fino all'ultimo indizio, di John Lee Hancock in cui sarà il serial killer Albert Sparma. Alla domanda sul suo personaggio l'attore lo ha paragonato alla sua interpretazione del Joker in Suicide Squad.



"Ci sono pochi, pochissimi personaggi che interpreti che non hanno assolutamente regole", ha detto di Joker. “Anche Sparma mi ricorda un po' quel personaggio in quanto è solo un po' fuori dagli schemi. Dice tutto ciò che pensa ed è sempre sorprendente e molto giocoso. E l'ho trovato anche piuttosto divertente…potrebbe essere un bravo ragazzo o un cattivo ragazzo, ma è un ragazzo divertente!" ha detto Leto.



Guarda il trailer di Fino all'ultimo indizio e scopri che cosa ha detto Jared Leto riguardo alla sua presenza nella Snyder Cut.