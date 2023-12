Jared Leto compie 52 anni: 'L'opportunità devi creartela'

Il 26 dicembre 1971 nasceva, in Louisiana, l’attore, musicista e cantante Jared Leto, diventato nel corso dei decenni una delle icone dell’Hollywood contemporanea grazie al suo fascino tenebroso, alla sua personalità eclettica e alla sua capacità di interpretare i ruoli più diversi tanto da comprimario quanto da protagonista assoluto.

Dopo aver riportato dell’ultima follia da stuntman di Jared Leto, approfittiamo del fatto che compia gli anni per fargli i migliori auguri e raccontare qualcosa di più della sua figura artistica.

Leto, che ha cominciato la sua carriera interpretando ruoli secondari, si fa notare dal grande pubblico e dalla critica in film quali American Psycho e Fight Club e riesce a fare definitivamente centro grazie al suo lavoro in Requiem for a Dream, capolavoro di Darren Aronofsky del 2000 che gli ha spalancato le porte verso ruoli da protagonista tanto di film commerciali quanto di opere più autoriali e complesse.

La grande propensione artistica di Leto, testimoniata anche dalla sua prolifica carriera musicale e dal suo impegno come regista di videoclip e documentari si è da sempre associata a una personalità sui generis che ne ha fatto un personaggio più unico che raro all’intero dello star system del ventunesimo secolo.

A proposito del successo e delle opportunità che si è andato a costruire nel corso della sua vita, l’artista ha detto, senza troppi giri di parole: “L'opportunità devi creartela. Non è lei a trovare te, sei tu che devi cercarla”.

L’attore, protagonista nel 2023 del film Disney La Casa dei Fantasmi, sarà tra gli interpreti principali del terzo film della saga di Tron, e, in attesa di capire come si svilupperà la sua sfaccettata carriera, vi lasciamo alla scalata dell’Empire State Building da parte di Jared Leto.