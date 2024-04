Jared Leto compare a sorpresa alla Ruota della Fortuna: lo scherzo per il 1° aprile

Lunedì sera gli spettatori del programma La Ruota della Fortuna negli Stati Uniti hanno avuto una sorpresa inaspettata. Invece del presentatore Pat Sajak si sono trovati davanti il premio Oscar Jared Leto con Vanna White. Inizialmente Leto è stato presentato come concorrente prima di prendere le redini della conduzione.

Ovviamente si è trattato di un pesce d'aprile in televisione e l'attore non è rimasto a condurre l'intera puntata. Dopo aver dato il là al primo gioco, il compito di presentare è tornato a Sajak.

Il presentatore ha annunciato all'inizio della stagione televisiva di avere intenzione di abbandonare lo show, giunto alla quarantunesima edizione.

"Bene, è arrivato il momento. Ho deciso che la nostra 41ma stagione, che inizia a settembre, sarà l'ultima. È stata una meravigliosa avventura e avrò altro da dire nei prossimi mesi. Grazie a tutti voi" aveva annunciato il conduttore. In calce alla news è disponibile il video della Ruota della Fortuna con l'attore nelle vesti di conduttore per qualche minuto.



Jared Leto sarà protagonista di TRON: Ares, terzo film del franchise TRON, che arriverà nei cinema nel 2025.

Il film si concentra su un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale al mondo reale in una pericolosa missione, certificando il primo incontro dell'umanità con gli esseri creati dall'intelligenza artificiale.



Lo scorso ottobre, Jared Leto si è reso protagonista di un'acrobazia da stunt-man ad un concerto.

