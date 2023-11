Jared Leto come King Kong: l'attore dà la scalata all'Empire State Building!

Tom Cruise ha un pò contagiato tutti, ma questa volta non si parla di un film. Protagonista dell'ultima follia del mondo vip è Jared Leto che ha scalato l'Empire State Building per promuovere l'uscita del prossimo tour della sua band i Thirty Second to Mars.

Jared Leto ha sempre avuto una particolare passione per gli sport estremi e, soprattutto, per le imprese impossibili. Dopo esser stato nel deserto per mesi senza contatti con l'esterno, aver scalato il Castello Sforzesco ed essere un appassionato di bungee jumping. Insomma, tutto ciò che implica saltare nel vuoto o le grandi altezze sembra appassionare l'attore. L'ultima impresa di Jared Leto ha dell'incredibile: per promuovere il nuovo tour mondiale che lo vedrà impegnato in giro per il mondo, Leto si è arrampicato sull'Empire State Building.

Cosa simile l'aveva fatto diverso tempo fa per pubblicizzare l'uscita dell'album utilizzando come struttura su cui arrampicarsi il Castello Sforzesco di Milano. I due edifici, però, hanno una certa differenza dal punto di vista dell'altezza e della pericolosità. "Quel grattacielo è un simbolo di tutte quelle cose che possono essere portate a termine se solo le vogliamo e ce la mettiamo tutta per ottenerle" ha detto l'attore, motivando la sua incredibile impresa. Jared Leto aveva già saltato nel vuoto durante un concerto, confermando la sua tendenza a fare cose estreme.

Nel frattempo, la Disney aveva dato il via libera alle riprese di Tron Ares con protagonista lo stesso Jared Leto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!