Jared Leto come Gesù nelle nuove foto di Joker nella Snyder Cut di Justice League

Quale che dovesse essere la reazione del pubblico e della critica alla Snyder Cut di Justice League una cosa è certa: il progetto partorito dalla mente di Zack Snyder ha fatto parlare di sé sin dalle prime voci sulla sua esistenza e sembra intenzionato a creare dibattito ancora per molto, molto tempo.

L'intenzione di regista e produzione risulta ancora più palese dando un'occhiata alle nuove foto rilasciate nell'ambito di un articolo di Vanity Fair in cui viene esplorata la lunga e sofferta storia del film prima affidato a Snyder, poi passato a Joss Whedon in seguito alle note e tristi vicende familiari del nostro Zack e infine tornato nelle mani del regista di 300 e Watchmen.

Una delle foto, in particolare, pare destinata a far discutere non poco: nell'immagine vediamo infatti il Joker di Jared Leto nella sua nuova versione dai capelli lunghi ritratto in posa messianica con tanto di corona di spine, insomma un perfetto Gesù in chiave DC Extended Universe.

Cosa dire di più? Il villain interpretato da Leto è uno dei personaggi più attesi del film e siamo sicuri che questa nuova foto non farà altro che aumentare a dismisura l'hype per il suo ritorno. Joker a parte, comunque, qualcuno si è chiesto come potesse Batman essere vivo nella sequenza Knightmare di Batman v Superman; ecco, invece, cosa sappiamo sul formato in cui arriverà a noi la Snyder Cut.