Jared Leto coinvolto negli scontri NoGreenPass a Roma: 'Mi sono beccato i gas lacrimogeni'

Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, è stato coinvolto suo malgrado negli scontri avvenuti ieri a Roma tra Forze dell'Ordine e manifestanti contrari al Green Pass. L'attore un po' scosso per quanto accaduto, ha documentato sui social quanto accaduto, postando una serie di video e foto delle proteste.

Nelle sue Instagram Stories Jared Leto ha scritto: "Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e Green Pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata".

Fortunatamente, l'attore che presto vedremo al cinema con House of Gucci, non ha riportato alcun danno e visti gli animi particolarmente esagitati della protesta, ha potuto girare inosservato in giro per la Capitale, senza farsi riconoscere dai suoi molteplici fan.

Nei suoi video, Jared Leto ha ripreso un uomo ferito con la testa sanguinante, ha mostrato l'assalto di uno dei manifestanti ad un'auto della polizia e ha anche mostrato il modo in cui le Forze dell'Ordine tentavano di bloccare la folla inferocita per l'obbligo vaccinale emesso nei confronti dei lavoratori.

Da poco è stato rilasciato il poster ufficiale di House of Gucci, che ritrae i protagonisti del film di Ridley Scott dedicato alla famiglia Gucci. Jared Leto che è da sempre un assiduo frequentatore del nostro Belpaese, veste i panni di Paolo Gucci.