Jared Leto ha chiuso col Joker, non tornerà nei futuri cinecomics DC Films

Nello stesso articolo in cui si parla di come Jared Leto abbia tentato di sabotare Joker di Todd Phillips, chiedendo alla Warner Bros. di non portare avanti la produzione del film, l'Hollywood Reporter lascia anche intendere che l'attore non tornerà mai più nei panni del villain.

L'attore, come sostiene l'illustre magazine, non comparirà né in Birds of Prey (nel quale, per il cameo di Joker, è stato utilizzato un sosia) né in The Suicide Squad, e le fonti interne alla DC Films sostengono che i suoi giorni come Joker siano sostanzialmente terminati.

Una persona coinvolta nella situazione afferma: “Come si interpreta il Joker che hai creato dopo quello di Phoenix? In un certo senso quel film ha fatto finire il suo tempo da Joker."

Il rapporto riferisce anche che il film stand-alone Joker/Harley Quinn, incentrato sui personaggi di Leto e Margot Robbie visti per la prima volta in Suicide Squad, è stato definitivamente abbandonato. la star lavorerà ancora con Warner Bros. ma non nell'ambito cinecomics, soprattutto considerato l'arrivo di Morbius, spin-off sul villain di Spider-Man prodotto dalla Sony che farà parte dello Spider-Verse inaugurato dal Venom di Tom Hardy.

Nel frattempo, il futuro di Phoenix nei panni del personaggio appare radioso, col film che ha superato i $700 milioni al botteghino internazionale e lo stesso attore che si è detto molto disponibile per un sequel.

Vi ricordiamo che Birds of Prey uscirà il 7 febbraio 2020 e The Suicide Squad (le cui riprese sono in corso in questi giorni ad Atlanta, Georgia) uscirà il 6 agosto 2021, poche settimane dopo il The Batman di Matt Reeves (25 giugno 2021).