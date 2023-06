Jared Leto e la sua arrampicata cittadina a Berlino scatenano il web

Jared Leto è salito agli onori della cronaca per un fatto quantomeno bizzarro. Un video dell’attore intento ad arrampicarsi su un hotel di Berlino sta infatti facendo il giro del web diventando immediatamente virale e generando pareri contrastanti sul comportamento dell’interprete di Fight Club.

Jared Leto sarà nei cinema a luglio con il suo prossimo film, The Haunted Mansion di cui abbiamo già visto il trailer, e, nelle pause tra un film e l’altro, sembra si diletti nell’arrampicata di palazzi senza il sostegno di protezioni di alcun tipo.

La passione dell’attore per l’arrampicata è fatto noto, ma cimentarsi in piena città e di fronte agli occhi di passanti e turisti, in un atto in qualche modo pericoloso (per quanto l’attore non sia andato troppo in alto) e senza alcun tipo di protezione, ha rilanciato il suo nome su molti articoli di gossip. Pare che in sua compagnia durante la breve ascesa ci fosse il tiktoker Younes Zarou, facendo pensare che tutta la questione potrebbe essere legata a una collaborazione artistica tra i due.

Leto tornerà nelle sale nel nuovo film Disney in uscita quest’estate e nel terzo film di Tron, annunciato da poco in maniera quasi ufficiale e la cui produzione dovrebbe essere in procinto di cominciare.

In attesa di poter vedere i suoi nuovi film e di capire se tornerà mai nei panni degli eroi DC e Marvel che ha interpretato, vi lasciamo al video della scalata cittadina di Leto sulla parete dell’albergo De Rome di Berlino.