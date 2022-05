Jared Leto ha appena svelato Morbius 2? Il post social sta scatenando i fan

Morbius è già arrivato in digitale in attesa del lancio del bluray a giugno, ma in queste ore i fan sono scattati sull'attenti dopo un criptico post pubblicato sui social network da Jared Leto, che potrebbe aver anticipato l'annuncio di Morbius 2.

Nelle scorse ore infatti Jared Leto ha pubblicato una sua foto mentre mostra il segno di pace e sfoggia qualche sfumatura di viola sui vestiti. Tuttavia i fan della star hanno subito iniziato a commentare e citare l'immagine, convinti che il segno della pace in realtà rappresenti un "2" che ovviamente starebbe per Morbius 2.

Per il momento non possiamo far altro che limitarci a segnalarvi l'eccitazione dei fan più accanati della star, dato che la Sony deve ancora annunciare ufficialmente un sequel di Morbius ed è difficile immaginare che il post di Jared Leto possa essere seriamente una sorta di teaser. Tuttavia la reazione degli appassionati è tangibile, e conferma l'apprezzamento ricevuto da Morbius da parte del pubblico: come spesso accade, infatti, nonostante il punteggio bassissimo (appena 17%) ottenuto dal film su Rotten Tomatoes, quello del punteggio sembra quasi riferirsi ad un film completamente diverso, promosso con il 71%.

Sfortunatamente per i fan di Jared Leto, però, il box office di Morbius ha dato ragione alla critica, dato che il film detiene il record per il calo più alto nella seconda settimana per un blockbuster di supereroi. Al momento della stesura di questo articolo, Morbius ha incassato appena $73 milioni al botteghino nazionale e $163 milioni a livello globale, a fronte di un budget di produzione compreso tra $75 e $83 milioni. Tuttavia le scene post credit di Morbius hanno certamente messo in conto nuove avventure per il vampiro di Jared Leto, e i fan sono certi che rivedranno l'antieroe se non in un sequel quanto meno in un crossover dedicato ai Sinistri Sei.

Lo studio comunque non ha ancora confermato se il progetto sia effettivamente in sviluppo, dunque rimanete sintonizzati.