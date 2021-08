Jared Leto e gli altri: 5 attori irriconoscibili grazie alla loro interpretazione

Jared Leto non è il solo trasformista della Hollywood odierna: l'attore apparso letteralmente trasformato in film come Dallas Buyers Club e pronto a ripetersi in House of Gucci è infatti in ottima compagnia in tal senso e no, non parliamo solo di Christian Bale: vediamo insieme, dunque, 5 ottimi esempi di questo genere di prove.

Christian Bale, dicevamo, sarebbe un nome troppo scontato con i suoi Vice, L'Uomo Senza Sonno, American Hustle e così via: meglio, quindi, aprire la nostra lista con il buon Jake Gyllenhaal, che ne Lo Sciacallo si ridusse pelle e ossa per mettersi nei panni di Louis Bloom, l'uomo che, armato di una radio della polizia, girava per Los Angeles alla ricerca di crimini notturni.

Passiamo allora a Charlize Theron, che in Monster ingrassò ben 15 kg e accettò di sottoporsi a delle procedure di imbruttimento i cui risultati sono ben visibili nel film: in questo caso la nostra interpreta Aileen Wuornos, serial killer statunitense condannata a morte per l'omicidio di ben 7 uomini. Al contrario, Chris Hemsworth riuscì nell'impresa di perdere 14 kg per il suo ruolo in Heart of the Sea - La Vera Storia di Moby Dick, racconto delle vicende della baleniera Essex a cui Melville si ispirò per il suo iconico romanzo.

Sempre in tema dimagrimento pensiamo quindi a Michael Fassbender, che in Hunger ci racconta lo sciopero della fame portato avanti fino alla morte da Bobby Sands, prigioniero politico nel carcere di Long Keshn nell'Irlanda del Nord. Chiudiamo con un'altra donna: in Albert Nobbs Glenn Close è credibilissima nel ruolo del protagonista, un uomo sotto i cui abiti si cela in realtà una donna disposta a tutto pur di lavorare.

Voi, intanto, fateci nei commenti i nomi di altri attori e attrici che pensate possano far parte di questa lista! Per ammirare l'incredibile lavoro svolto da Jared Leto e dai suoi truccatori, invece, ecco il trailer di House of Gucci.