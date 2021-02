Jared Leto, 5 film da vedere oltre Joker e Suicide Squad

Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare di Jared Leto principalmente per il suo tanto criticato Joker visto in Suicide Squad, in particolar modo dopo la notizia del suo ritorno nella Snyder Cut di Justice League: il frontman dei 30 Seconds to Mars, però, è stato capace nel corso della sua carriera di altre prove d'indiscutibile livello.

Partiamo dal principio o quasi: era il 1999 quando un giovane Leto si guadagnò una piccola ma significativa parte nel Fight Club di David Fincher, trovando nel film con Brad Pitt ed Edward Norton un ottimo trampolino di lancio per una carriera già promettente.

Carriera che di lì a poco sarebbe esplosa grazie a Darren Aronofsky: era il 2000 e Requiem for a Dream inquietò profondamente milioni di spettatori in tutto il mondo, anche e soprattutto grazie alle splendide prove del nostro Jared e di Jennifer Connelly; nove anni dopo l'attore avrebbe poi nuovamente dato prova del suo talento in Mr. Nobody, uno di quei film che, qualunque dovesse essere il vostro parere su di esso, non potrà in alcun modo lasciarvi indifferenti.

La consacrazione definitiva arriva dunque con Dallas Buyers Club, valso a Leto il suo primo Oscar come Miglior attore non protagonista, mentre per chiudere la nostra lista ci sembra giusto riservare un po' di spazio all'ottimo Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Avete già visto i titoli in questione? In tal caso diteci la vostra nei commenti! Proprio Jared Leto, intanto, ha strizzato l'occhio a un celebre meme dopo il trailer della Snyder Cut.