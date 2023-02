Janis Joplin, P!nk sul film mancato:'È più difficile realizzare un biopic su una donna'

Nel 2004 P!nk avrebbe dovuto recitare da protagonista in un film su Janis Joplin, diretto da Penelope Spheeris. Un progetto che non ha mai visto la luce. La cantante è tornata a parlarne durante un'ospitata allo show di Howard Stern, spiegando il motivo principale, a suo dire, che avrebbe ostacolato la produzione del film.

Il inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi The Gospel According to Janis, con la sceneggiatura co-scritta da Spheeris e Brad Vanderburg. P!nk avrebbe debuttato al cinema in un ruolo da protagonista.



Cosa successe all'epoca? Ecco le parole della cantante - su Prime è uscito nel 2021 il documentario su P!nk - che approfondiscono la questione:"Penso che sia molto più difficile realizzare un film biografico su una donna, ecco perché non ne abbiamo così tanti". Un'accusa non troppo velata al sessismo imperante a Hollywood.



Howard Stern le ha posto una domanda molto specifica:"Ti ho vista fare Janis Joplin e la fai meglio di chiunque altro. Sono canzoni difficili da cantare. Cos'è successo con quel progetto?". La risposta lapidaria di P!nk non si è fatta attendere:"Penso onestamente che Janis non voglia che venga realizzato" ha dichiarato, prima di riferirsi alle difficoltà produttive che riscontrano progetti incentrati su figure femminili:"Ce n'erano alcuni: una volta Linda Perry doveva interpretare Janis. Poi Brittany Murphy. Ci sono state così tante persone. Voglio dire, ci devono esser stati almeno dieci progetti che non hanno funzionato".



"Pensi che sia questo? Pensi che Hollywood non voglia fare un film su Janis Joplin perché è una donna?" le ha chiesto Stern "In parte sì".



Non perdetevi la recensione di Janis, il documentario su Janis Joplin uscito nelle sale qualche anno fa.