Janelle Monae è Tempesta in questa incredibile fan-art con Black Panther

Una nuova eccezionale fan art è approdata su instagram mostrando Janelle Monae nei panni di Tempesta accanto a Black Panther. Ormai è da tempo che si cerca l'interprete ideale di Ororo Munroe per i prossimi film, ora che i noti mutanti noti come X-Men possono entrare a pieno titolo nel Marvel Cinematic Universe.

La Monae che aveva dato la sua disponibilità per il ruolo di Tempesta, appare statuaria nell'attillatissima tutina nera che le avvolge il corpo. Le sue mani cingono quelle di Black Panther mentre i capelli risultano essere particolari, sono infatti rasati sui lati, mentre una lunga cresta argento incornicia il volto.

Tempesta è già stata interpreta da volti molto noti in passato. Tutti ricordiamo Halle Berry nei panni della mutante nella serie originale di film X-Men. Il ruolo è stato poi affidato ad Alexandra Shipp nei film più recenti, tra cui Dark Phoenix. Ma ora che il franchise di X-Men sembra essere diretto verso un reboot completo, bisognerà far riferimento ad una nuova attrice. Alcune settimane fa i fan avevano proposto Dominque Jackson come Tempesta ma ora la Monae sembra essere in pole position per questo ruolo tanto ambito. La Monae lo ricordiamo, non è solo un'attrice rispettata grazie a ruoli in film come Moonlight e Il diritto di contare, ma è anche un'acclamata musicista con 8 nomination ai Grammy a suo nome.

Naturalmente sulle scelte future vi terremo aggiornati, voi fateci sapere nei commenti chi pensate possa essere l'interprete migliore per Tempesta.