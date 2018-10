Janelle Monae sarà nel cast dell'adattamento in live-action di Lilli & Il Vagabondo

La Walt Disney Pictures continua a sviluppare l'adattamento in live-action di Lilli & Il Vagabondo, che - anziché al cinema - farà il suo debutto nella nuova piattaforma digitale Disney nel 2019.

Il The Hollywood Reporter ha confermato che l'attrice e cantante Janelle Monae è entrata nel cast nei panni di uno dei cani del film, Peg. I protagonisti saranno Tessa Thompson (Thor: Ragnarok, Creed) nei panni di Lilli e Justin Theroux come Vagabondo. Nel cast troveremo anche Thomas Mann, Ashley Jensen, Kiersey Clemons e Benedict Wong.

Nel classico d'animazione Lilli, piccola, graziosa cagnetta, è stata offerta in dono, in occasione del Natale, dal giovane sposo alla sua giovane moglie. Liili è divenuta in breve la regina della casa. Quando nasce un bimbo, al quale vanno naturalmente le più affettuose premure del genitori, Lilli si sente abbandonata, ripudiata. Per sfuggire al canile, cui è destinata, Lilli non esita ad affrontare la notte oscura e il mondo sconosciuto, e solo l'intervento di Biagio, un cane vagabondo, la salva dal guai. Poi i due cani salvano il neonato da un grave pericolo: per ricompensarli i genitori li accolgono nella casa, dove divengono in breve gli amici più affezionati e devoti del piccino.

Charlie Bean dirigerà il film da uno script di Andrew Bujalski. A parte Mann e Clemons, buona parte del cast interpreterà personaggi totalmente creati in CGI.