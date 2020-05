Janelle Monàe in fuga da un incubo nel terrificante trailer di Antebellum

La pandemia di Covid-19 non è ancora alle spalle, ma il mondo del cinema si prepara in qualche modo a ripartire. Dopo il primo teaser pubblicato a marzo, così, Lionsgate ha fatto uscire nella giornata di mercoledì il trailer ufficiale e il poster di Antebellum, il nuovo horror che avrà per protagonista Janelle Monàe.

L'attrice e cantante, protagonista della seconda stagione di Homecoming, interpreta Veronica Henley, un'autrice di successo che si ritrova intrappolata in una terrificante realtà e deve venire a capo di uno sconvolgente mistero prima che sia troppo tardi.

Nelle immagini del trailer, vediamo inizialmente l'esistenza, apparentemente serena e spensierata, di Veronica, prima che l'atmosfera si faccia via via sempre più cupa e opprimente. "So che questo film sta per aprire una nuova dimensione della mia vita come artista e come attrice" ha raccontato recentemente Janelle Monàe, "ed è sicuramente uno dei ruoli più complessi e difficili che ho avuto fino ad oggi. Ho dovuto allenarmi molto, ho dovuto fare anche meditazione e preghiera. Ho dovuto mettere la mia testa in un nuovo spazio mentale per affrontare il viaggio di Veronica."

Antebellum, la cui uscita era prevista inizialmente per il 24 aprile, è diretto da Gerard Bush e Christopher Renz, è a quanto pare l'ispirazione è arrivata a Bush da un incubo avuto poco dopo la morte di suo padre, in cui apparivano i suoi antenati ai piedi del letto. "Mi sentivo come se la donna nell'incubo fosse così disperatamente in cerca di aiuto da urlare attraverso molteplici dimensioni spazio-temporali" ha raccontato il regista. "E da lì abbiamo costruito la storia. Ciò che la gente sperimenterà nel film è praticamente l'incubo."

Antebellum sarà al cinema dal prossimo 21 agosto.