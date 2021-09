Jane Powell è morta, addio alla star di Sette Spose per Sette Fratelli

Se n'è andato, poche ore fa, un altro pezzo di storia di Hollywood: all'età di 91 anni è infatti morta Jane Powell, star di tanti indimenticabili musical interpretati anche al fianco di leggende del calibro di Fred Astaire. A darne l'annuncio è stata Susan Granger, critica cinematografica e amica di lunga data di Powell.

L'attrice, stando a quanto dichiarato da Granger all'Hollywood Reporter, si sarebbe spenta serenamente e per cause naturali: nata nel 1929 a Portland con il nome di Suzanne Lorraine Burce, Powell conobbe la notorietà già a partire dagli anni '40, quando cominciò a distinguersi ad Hollywood come una delle giovani star più promettenti del panorama del cinema americano prendendo parte non solo a film di successo, ma anche a spettacoli teatrali e soap-opera.

Così Sono le Donne, Sua Altezza si Sposa ma soprattutto Sette Spose per Sette Fratelli tra i suoi film più noti, al fianco di successi teatrali come Oklahoma!, The Sound of Music, Carousel e My Fair Lady. Powell prese parte comunque anche ad alcune serie TV, tra cui Love Boat e Fantasilandia, e anche in età avanzata non ha mai voluto abbandonare il mondo dello spettacolo (la sua ultima apparizione risale al 2002 durante un episodio di Law & Order). Per saperne di più sul suo più grande successo, qui trovate alcune curiosità su Sette Spose per Sette Fratelli.