Jane Fonda, la star di Quel mostro di suocera: 'Sono vicina alla morte ma non mi importa'

Questa sera Jane Fonda torna in tv con Quel mostro di suocera ma, nelle ultime settimane l'attrice ha fatto parlare di se per alcune sue dichiarazioni sull'invecchiamento, sottolineando di affrontare con consapevolezza il tempo che le resta e i molteplici cambiamenti che il suo corpo sta vivendo.

Alla CBS Sunday Morning l'attrice ormai quasi 85enna ha detto: "Sono cosciente del fatto che sono più vicina alla morte ma non mi importa. Quello che mi dà fastidio è che il mio corpo non sia più mio. Le mie ginocchia non sono più mie, i fianchi non sono più i miei, la mie spalle non sono più mie. Ti trovi a guardare qualcuno che non riconosci".

In passato Jane Fonda ha detto di voler partner più giovani ma ora, queste sue parole lasciano intendere che in fondo non si sente così tanto a suo agio con il suo attuale corpo. Ciò che però continua a darle ancora tanta forza è la sua più grande passione, la recitazione.

"Se sei vivo e relativamente sano a un'età avanzata, voglio dire, io ho quasi 85 anni, e lavori, wow. Chi se ne frega se non ho più le mie articolazioni a posto e se non posso più sciare o andare in bicicletta o a correre? Sai che puoi essere molto vecchio a 60 anni, e puoi essere molto giovane a 85".

Le provocatorie dichiarazioni sul Covid sono ormai archiviate e così, la figlia di Henry Fonda ha rivelato di aver dovuto affrontare di recente un cancro alla pelle: "Ho una benda sul labbro inferiore. Mi è stato appena rimosso un cancro della pelle. Mi hanno fatto una biopsia, andrà tutto bene".

Noi di Everyeye non possiamo fare altro che augurarle una rapida guarigione.