Jane Fonda, la star annuncia:'Il cancro è in remissione. Il miglior regalo di compleanno'

Una bella notizia è stata condivisa da Jane Fonda con i propri fan sul suo blog. L'attrice ha annunciato un passo importante verso la guarigione dalla malattia diagnosticatale a settembre. Rivolgendosi ai propri lettori, Fonda ha trasmesso la propria felicità per la notizia a pochi giorni dal suo ottantacinquesimo compleanno.

"La scorsa settimana sono stata informata dal mio oncologo che il mio cancro è in remissione e posso interrompere la chemio. Il miglior regalo di compleanno di sempre!!!" ha scritto nel blog la star di Grace and Frankie, che il prossimo 21 dicembre compirà 85 anni. Su Everyeye scoprite le 10 donne più importanti nella storia del cinema oltre a Jane Fonda.



A settembre le era stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e avrebbe dovuto sottoporsi a sei mesi di chemioterapia. Fonda ha condiviso con i fan la propria complicata esperienza con la terapia, affermando che dopo i primi quattro trattamenti 'piuttosto facili', l'ultima sessione di due settimane è stata così dura che le è stato impossibile fare qualsiasi cosa.



Tuttavia, appena sono svaniti gli effetti della chemioterapia, Jane Fonda è tornata a manifestare per le strade di Washington per la crisi climatica nei suoi ormai celebri 'Fire Drill Fridays'.

Appena conosciuta la diagnosi, Jane Fonda era positiva nella sua battaglia contro il cancro e ora sembra che la salute dell'attrice sia in miglioramento.

L'ultimo film girato da Fonda è 80 for Brady, diretto da Kyle Marvin, e interpretato al fianco di altre star come Rita Moreno, Lily Tomlin e Sally Field.