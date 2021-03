Jane Fonda sul sesso:'Ora tornerei a farlo solo con uomini più giovani'

Jane Fonda è l'illustre protagonista della cover di Harper's Bazaar e all'interno del magazine ha rilasciato un'intervista nella quale l'attivista e star di Hollywood si è lasciata andare ad una confessione anche sul tema sessuale, raccontando che attualmente sarebbe disposta a tornare a fare sesso soltanto con un uomo più giovane.

"Non voglio avere una relazione sessuale, di nuovo. Non ho quel desiderio. Se fantastico sull'argomento? Si... di me che incontro un professore o un ricercatore, un uomo di quel genere, che è davvero capace di amare una donna, così da potermi mettere alla prova e vedere se potrei ancora presentarmi" ha dichiarato Fonda. Dichiarazioni in controtendenza rispetto a quelle di ottobre, quando Jane Fonda disse di aver chiuso con il sesso perché troppo impegnata.



"Penso che forse ora potrei ma il problema è che vorrei un uomo più giovane. Non è orribile? Ne faccio una questione di pelle. Vorrei un uomo più giovane, sono troppo vanitosa. Parte del motivo per cui intraprendo una relazione con un uomo è perché sento che lui potrebbe portarmi su una nuova strada. Sono attratta da persone che possono insegnarmi cose nuove e le cui vite sono diverse dalla mia, e quindi mi concederei a loro per questo".

Nel corso della sua vita Jane Fonda è stata sposata tre volte: con Roger Vadim dal 1965 al 1973, con Tom Hayden dal 1973 al 1990 e con Ted Turner dal 1991 al 2001.

In particolare su quest'ultimo matrimonio si è soffermata l'attrice:"Devi imparare a cacciare, quindi l'ho fatto. Devi imparare a pescare con la mosca, così l'ho fatto. Gli piaceva che mi vestissi in modo sexy, quindi l'ho fatto. E così via. Volevo. Perché stare con Ted Turner se non hai intenzione di lasciarti assorbire dalla sua realtà e imparare da essa? E sono contenta di averlo fatto".



