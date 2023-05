Jane Fonda su un regista: 'Voleva venire a letto con me per vedere i miei orgasmi'

Nuove nuvole si addensano sul cinema d’oltralpe: Jane Fonda ha infatti dichiarato al Watch What Happens Live di aver ricevuto la proposta di andare a letto con il regista René Clement durante la lavorazione del film Crisantemi per un Delitto del 1964.

Il festival di Cannes di quest’anno sta mettendo a dura prova l’industria cinematografica francese a causa di diverse accuse riguardanti una persistente misoginia e casi di abusi sessuali in un periodo in cui Il movimento MeToo ha costretto molti altri paesi ad affrontare il problema. A ricordarlo è la polemica sulla presenza di Jhonny Depp al festival di Cannes 2023 dopo il caso giudiziario con l’ex moglie Amber Heard che lo ha visto protagonista. L’attrice statunitense, in un clima tanto teso, è solo l’ultima voce a raccontare situazioni incresciose sul set di una produzione francese.

Durante l’episodio dello show, Jane Fonda ha risposto alla domanda su una situazione in cui avesse rifiutato delle avances all’interno dell’ambito lavorativo chiamando in causa il regista francese senza lesinare sui particolari: “Voleva venire a letto con me perché il mio personaggio del film avrebbe dovuto avere un orgasmo e lui aveva bisogno di vedere come fossero i miei orgasmi. Lo ha detto in francese e io ho fatto finta di non capire”.

Un episodio increscioso che non perde di forza anche se raccontato a decenni di distanza rispetto a quando avvenuto e che continua a gettare benzina sul fuoco di un dibattito che infervora gli addetti ai lavori quanto il pubblico.

Jane Fonda si è recentemente raccontata in un’intervista a People in cui ha discusso molto apertamente della vecchiaia, del dolore e dell’amicizia.