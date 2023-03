Jane Fonda ricorda: 'Jennifer Lopez mi tagliò il sopracciglio, non si è mai scusata'

Quel Mostro di Suocera ci ha regalato tanta spensieratezza e molte risate, rivelandosi una delle commedie romantiche più apprezzate dell'ultimo ventennio: sul set, però, le cose non sono sempre filate via senza intoppi, come dimostrano le parole con cui Jane Fonda ha parlato di un episodio accaduto durante le riprese.

Protagonista della storia raccontata dall'attrice di Barbarella è la sua co-star Jennifer Lopez, rea, a detta di Fonda, di averla schiaffeggiata (per volere di copione, naturalmente) senza rendersi conto di avere un grosso anello di diamanti sul dito, procurandole quindi inevitabilmente un infortunio decisamente scocciante.

"Una cosa che ricordo è che dovevamo girare questa scena di schiaffi (io schiaffeggio lei, lei schiaffeggia me). Bene, Jennifer aveva questo enorme anello di diamanti e quindi, quando mi schiaffeggia, mi taglia a sangue sopra l'occhio, sul sopracciglio. [...] E non si è mai scusata" è stato il racconto offerto da Jane Fonda durante la sua ultima ospitata al Drew Barrymore Show.

Chissà coma avrà preso la cosa la nostra Jennifer: penserà sia il caso di scusarsi, a quasi 20 anni di distanza, o lascerà correre la cosa? Staremo a vedere nelle prossime ore! Schiaffeggiamenti a parte, intanto, qui trovate la nostra recensione di Quel Mostro di Suocera.