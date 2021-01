Jane Fonda riceverà il premio Cecil B DeMille ai prossimi Golden Globe

La carriera di Jane Fonda parla da sé: con 7 nomination agli Oscar comprese di 2 vittorie e 5 trionfi ai Gloden Globe (di cui ben 3 come Miglior attrice al mondo), la star di Barbarella e Sindrome Cinese è sicuramente una delle attrici più apprezzate di Hollywood, ma i riconoscimenti, si sa, non sono mai abbastanza.

Durante la cerimonia di consegna dei prossimi Golden Globe, dunque, Fonda potrà aggiungere alla sua bacheca anche il prestigioso premio Cecil B. DeMille, intitolato allo storico registra e consegnato ogni anno a quelle star dotate di indiscutibile talento e, soprattutto, capaci di avere un impatto duraturo e costante sull'industria cinematografica.

"Per più di cinque decenni, Jane ha indissolubilmente legato la mole del suo lavoro al suo attivismo, sfruttando il suo palco per porre l'accento su alcuni dei più importanti problemi della nostra società. Il suo innegabile talento le è valso il più alto livello di riconoscimento, e nonostante la sua vita professionale abbia subito varie svolte, il suo impegno per cercare di dar vita a un cambiamento è rimasto sempre intatto" si legge nel comunicato della Hollywood Foreign Press Association.

Un ulteriore traguardo, dunque, per una carriera assolutamente straordinaria. Recentemente, intanto, Jane Fonda ha dichiarato di aver chiuso con il sesso.