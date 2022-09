Jane Fonda, positiva nella sua battaglia contro il cancro: 'Mi sento più forte che mai'

Qualche tempo fa Jane Fonda ha annunciato sui social di avere il linfoma di non-Hodgkin, e negli ultimi giorni ha voluto aggiornare i fan sul suo stato di salute ammettendo di essere stata particolarmente fortunata a contrarre questa forma di cancro che all'apparenza sembra essere facilmente trattabile.

L'attrice ha voluto mostrare tutto l'apprezzamento per il sostegno ricevuto aggiungendo: "Sono profondamente commossa e sollevata da tutte le dimostrazioni di amore e sostegno che sto ricevendo da quando ho reso pubblico il fatto che mi è stato diagnosticato un linfoma di non Hodgkins a cellule B. I miei più sentiti ringraziamenti a tutti. I messaggi di amore e sostegno significano davvero tanto per me. Mi sento più forte che mai".

Jane Fonda non ha paura della morte, ma ha comunque aggiunto sul suo blog: "Voglio ribadire che si tratta di un cancro molto curabile e che sono stati fatti molti progressi negli ultimi tempi con i farmaci che vengono somministrati ai pazienti. Dalla scorsa settimana, così tante persone mi hanno scritto che hanno avuto questo tipo di cancro e hanno rivelato che sono cancer-free da decenni. Bene, presto avrò 85 anni, quindi non dovrò preoccuparmi di quei "molti decenni". Uno andrà benissimo".

Hollywood è molto sensibile a questo tema, e mentre Jane Fonda sta compiendo questa sua personale battaglia, Keanu Reeves ha donato alla ricerca sul cancro oltre il 70% dei guadagni ricavati da Matrix. Speriamo che l'attrice due volte premio Oscar possa riuscire a portare a casa un altro grandissimo successo.