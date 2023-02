Jane Fonda, la posa per la foto in Vietnam è stata 'un terribile errore'

Era il lontano 1972 quando Jane Fonda fu fotografata seduta su un cannone antiaereo del Vietnam del Nord, e oggi, a cinquantuno anni di distanza, ha confidato a Chris Wallace che quello scatto fu "un terribile errore" - pur non rinnegando la sua lotta contro la guerra in Vietnam.

A rievocare l'evento è lo stesso Chris Wallace, che ha partecipano al programma CNN Who's Talking to Chris Wallace? per promuovere il suo nuovo film 80 for Brady, commedia on the road con Jane Fonda e Tom Brady. In quell'occasione, ha domandato alla donna i suoi pensieri riguardo la foto: "Non sarei mai voluta andare in nessuna istallazione militare" ha dichiarato. "Ero lì come una zucca moscia, a causa di quello che avevo vissuto e che avevo visto. "E, sai, forse sono stata incastrata contro la mia volontà, ma ero un'adulta... perciò me ne assumo tutta la responsabilità".

I nordvietnamiti credevano che le truppe statunitensi stessero deliberatamente attaccando le fighe lungo il fiume Rosso per inondare le risaie, e Fonda, pur consapevole che i bombardamenti siano cessati quattro mesi dopo la sua visita, è comunque pentita di aver viaggiato nell'area militare. "Centinaia di americani erano andati nel Vietnam del Nord: giornalisti diplomatici, il nostro Segretario di Stato Ramsey Clark, veterani del Vietnam... ma io ho detto: 'Una star del cinema non ci è mai andata, perciò se mi recherò lì probabilmente attirerò moltissima attenzione'. E così ho fatto. Quattro mesi dopo, i bombardamenti sulle dighe sono cessati. Quindi... be', direi che la mia azione ha avuto effetti positivi, tuttavia ciò non esclude il fatto che avrei preferito non andare in una base militare". E le lotte dell'attrice non terminano qui: Jane Fonda si sente più forte che mai, nonostante la sua battaglia contro il cancro.