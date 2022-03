Jane Fonda, ma non solo: quali sono le 10 donne più importanti della storia del cinema?

Quante donne hanno lasciato una traccia indelebile nella storia del cinema? Registe, attrici, sceneggiatrici, produttrici: il mondo della settima arte è stato più volte influenzato in maniera evidente dal lavoro di donne dall'incredibile talento che quest'8 marzo ci sembrerebbe quasi un crimine non ricordare e omaggiare.

Uno degli ultimi esempi, d'altronde, arriva proprio dai giorni nostri: Chloe Zhao, che a breve vedremo all'opera anche in un film di Star Wars, seconda donna (e prima asiatica) ad aggiudicarsi gli Oscar per il Miglior film e la Miglior regia con il suo capolavoro Nomadland; regista dal sicuro avvenire, Zhao è stata comunque preceduta da nomi altrettanto iconici come quelli di Kathryn Bigelow e, ovviamente, della nostra Lina Wertmuller (qui, a proposito, trovate un nostro omaggio alla regista di Pasqualino Settebellezze).

Impossibile, spostandoci sull'altro fronte della macchina da presa, non nominare un mostro sacro come Jane Fonda: femminista, pacifista e ambientalista convinta, la star di film come Tornando a Casa e Sul Lago Dorato non si è mai risparmiata sul set come nel sociale, finendo addirittura per farsi arrestare nell'ambito di alcune manifestazioni.

Il nostro elenco non può inoltre prescindere da produttrici come Kathleen Kennedy, che da presidente della LucasFilm ha saputo ridare nuova linfa, seppur tra alti e bassi, ad un franchise storico e difficilissimo come quello di Star Wars. Per tutti gli altri nomi, comunque, non vi resta che guardare il vostro video: e voi, avete in mente altre donne imprescindibili per la storia del cinema? Fatecelo sapere nei commenti!