Jane Fonda tra il dolore, la vecchiaia e l'importanza dell'amicizia: ecco l'intervista

Non è la prima volta che Jane Fonda parla della sua vecchiaia e della sua vicinanza alla morte. Spesso ha inoltre condiviso la sua battaglia contro un brutto male che l'ha colpita.

“Ci sono state tragedie e cose difficili nella mia vita. Ma non ho mai ceduto a loro. Sono stato resiliente per tutta la vita", ha rivelato in un'intervista per PEOPLE.

Jane Fonda infatti ha annunciato di avere il linfoma di non-Hodgkin, ma non ha tardato nel mostrarsi positiva riguardo alla sua pronta guarigione: "Voglio ribadire che si tratta di un cancro molto curabile e che sono stati fatti molti progressi negli ultimi tempi con i farmaci che vengono somministrati ai pazienti", aveva affermato in una vecchia intervista.

Nell'intervista per PEOPLE ha poi aggiunto che: "Succede una cosa brutta e pensi: 'Beh, è ​​​​successo prima, e sto bene. Lo supererò.' Sai cos'è importante. Ho passato molto tempo come una canoa senza pagaia trasportata dalla corrente. Crescendo, ho imparato che metterò un remo in acqua e vivrò”.

L'attrice ha concluso spostando l'argomento su una delle cose che più la gratificano, l'amicizia tra donne: “È tutto ciò che immaginavo potessero essere le amicizie tra donne. Quando ero più giovane, si pensava che le donne fossero un po' dispettose e che quattro stelle che lavoravano insieme non avrebbero funzionato perché sarebbero state in competizione, e semplicemente non è vero. Siamo amici e amiamo lavorare insieme e ci aiutiamo a vicenda quando ne abbiamo bisogno”.