Jane Fonda, le dichiarazioni provocatorie sul Coronavirus:'È un dono di Dio alla sinistra'

In un video pubblicato da Washington Free Bacon, Jane Fonda ha rilasciato alcune dichiarazioni provocatorie sulle elezioni americane, chiamando in causa anche il Coronavirus. Fonda, una delle star di Hollywood dichiaratamente di sinistra, ha approfondito il suo pensiero riguardo all'attualità statunitense in campagna elettorale.

"Siamo persone che possono aiutare a determinare in che direzione deve andare l'umanità. Che grande regalo, che straordinaria opportunità, siamo così fortunati, dobbiamo solo usare questa possibilità con ogni grammo di intelligenza e coraggio e con i mezzi che abbiamo. Penso che il COVID sia il dono di Dio per la sinistra. È una cosa terribile da dire. Penso che sia stata una cosa molto difficile da sopportare, ma ha strappato via il cerotto su chi è [Trump] e su cosa rappresenta e cosa viene fatto alla classe media e alle persone che lavorano in questo paese".



Jane Fonda ha espresso il suo pensiero su Donald Trump già diverso tempo fa, affermando che l'ascesa dell'attuale presidente alla Casa Bianca sia la dimostrazione di una crescita esponenziale del razzismo negli Stati Uniti.

In questi mesi Fonda ha rilasciato dichiarazioni pubbliche su diversi fronti. Ha spiegato che anche il più povero tra i bianchi è privilegiato rispetto ad una persona nera, nell'ambito delle polemiche sul Black Lives Matter.

Tra i film che hanno reso famosa nel mondo l'attrice è A piedi nudi nel parco; all'epoca Jane Fonda bramava un sequel del film con Robert Redford.