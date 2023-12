Jane Fonda compie 86 anni: 'Non si impara dai premi, ma dalle ferite e dalle cicatrici'

Jane Fonda non è una semplice diva di Hollywood: l'attrice di Barbarella è una che non si è mai tirata indietro davanti alla necessità di esporsi e di sposare cause importanti, mettendo spesso la faccia in situazioni tutt'altro che comode e vivendo di conseguenza una vita decisamente meno comoda di quella di tante colleghe.

L'attrice che oggi compie 86 anni e che recentemente ha ricordato le assurde richieste di un regista interessato ad andare a letto con lei ha sempre posto l'accento su questo aspetto della sua esistenza, ribadendo con convinzione di essersi formata grazie alle ferite e alle batoste ricevute più che grazie ai premi e ai riconoscimenti.

'Non c'è fallimento nella vita se non quello del non tentare. Se vuoi qualcosa davvero, fai un tentativo. Se vuoi dipingere, prendi un pennello e disegna. Se vuoi cantare, prendi un microfono e canta. Un sacco di gente si spaventa perché ha paura di fallire, ma i fallimenti e gli errori sono l'unico modo in cui si impara. Non impari dai successi, non impari dai premi, non impari dall'essere celebre, impari solo dalle ferite e dalle cicatrici. Questa è la verità" sono state le sue parole. È davvero possibile non essere d'accordo con lei?