Jane Fonda diventa il coach di Zlatan Ibrahimovic in questo esilarante spot

Nonostante stia combattendo una dura battaglia contro il cancro, Jane Fonda si è mostrata in tutto il suo splendore in un esilarante spot per un noto marchio di abbigliamento, intenta ad aiutare Zlatan Ibrahimovich nei suoi allenamenti.

Nella clip, che è stata realizzata all'interno di un importante catena di alberghi extra lusso, l'attaccante del Milan indossa alcuni capi sportivi pensati da Jane Fonda per il celebre colosso della moda svedese, con lo scopo di dimostrate che questa linea di abbigliamento è adatta per qualsiasi tipologia di attività fisica.

La star di Quel mostro di suocera non si mostra dal vivo al calciatore, ma appare in videochiamata, intenta ad impartirgli alcuni consigli per mantenere al meglio la sua forma fisica nonostante l'avanzare del tempo. Dopo l'allenamento Jane Fonda sorniona dice a Zlatan Ibrahimovic: "Non male per uno della tua età".

Nei mesi scorsi, parlando proprio del cancro che l'ha colpita, l'attrice ha voluto ringraziare tutti quelli che le hanno mostrato la propria vicinanza: Nei mesi scorsi, parlando proprio del cancro che l'ha colpita, l'attrice ha voluto ringraziare tutti quelli che le hanno mostrato la propria vicinanza: "Sono profondamente commossa e sollevata da tutte le dimostrazioni di amore e sostegno che sto ricevendo da quando ho reso pubblico il fatto che mi è stato diagnosticato un linfoma di non Hodgkins a cellule B. I miei più sentiti ringraziamenti a tutti. I messaggi di amore e sostegno significano davvero tanto per me. Mi sento più forte che mai".

In questo divertente spot i fan saranno felici di vedere Jane Fonda sorridente e davvero in formissima.