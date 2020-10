Jane Fonda ha chiuso con il sesso:'Sono troppo impegnata'

Ospite del The Ellen Show Tiffany Haddish, Jane Fonda ha parlato della sua vita amorosa e di sesso, in un botta e risposta con l'intervistatrice. L'attrice premio Oscar di recente ha rilasciato diverse interviste che riguardano il suo passato, la sua carriera ma anche il futuro del mondo, senza risparmiare frecciatine all'attuale amministrazione.

Durante l'intervista nel talk show, Tiffany Haddish ha fatto i complimenti a Fonda per la sua bellezza nonostante gli 82 anni, insistendo sul fatto che probabilmente farà molto sesso grazie alla sua intatta bellezza.

Haddish è stata smentita da Jane Fonda, che ha dichiarato:"No, zero. Non ho tempo. Sono così anziana e ne ho avuto così tanto che non ne ho bisogno adesso, sono troppo occupata".



Il pubblico è scoppiato in un fragoroso applauso mentre Fonda ha aggiunto:"Il mio ex marito preferito, Ted Turner, diceva sempre che se aspetti troppo a lungo allora le cose crescono... Penso che abbia ragione. Non credo che potrei fare sesso di nuovo, anche se lo volessi".

Nel 2018 Jane Fonda confessò apertamente che le sue abilità in camera da letto erano notevolmente migliorate nel corso degli anni perché aveva una maggiore comprensione del proprio corpo e meno paura di dare consigli e indicazioni ai suoi amanti:"Per le donne è meglio perché capiamo di più i corpi. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno, sappiamo cosa ci piace e abbiamo meno paura di chiederlo".

Infine la star ha spiegato:"Inoltre, ciò che è positivo è che gli uomini tendono a rallentare un po' man mano che invecchiano. Lento è la parola chiave, finalmente lo capiscono... o sono costretti a farlo". L'attrice ha dichiarato di aver chiuso con gli appuntamenti dopo tre matrimoni falliti e tre figli adulti; Vanessa (1968), nata dall'unione con il regista francese Roger Vadim, Troy (1973), avuto dall'attivista Tom Hayden, e Mary (1967), adottata nel 1982 dalla coppia.



Jane Fonda ha rilasciato delle provocatorie dichiarazioni sul Coronavirus, attaccando l'amministrazione Trump. Nei mesi scorsi Fonda ha parlato del Black Lives Matter, approfondendo la questione dei privilegi dei bianchi rispetto alla comunità nera.