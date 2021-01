Jane Eyre, Michael Fassbender: 'Un classico intramontabile che volevo interpretare'

Questa sera su Iris va in onda Jane Eyre, il film del 2011 diretto da Cary Fukunaga e interpretato da Mia Wasikowska e Michael Fassbender e tratto dall'omonimo romanzo del 1847 di Charlotte Brontë, che vanta numerose trasposizioni televisive e cinematografiche.

L'amatissimo attore irlandese ha dichiarato di essere stato entusiasta di essere stato coinvolto in questo progetto: "È un classico intramontabile che tutti amano, e nonostante le varie trasposizioni il pubblico continua ad amarlo. Alle persone piace scomparire in questo mondo letterario. L'ho fatto perché mia madre e mia sorella sono davvero grandi fan del libro, e volevo vedere cosa avrebbero pensato del mio Edward Rochester. Questa è la prima ragione per cui ho voluto farlo".

Micheal Fassbender ha dichiarato di essere stato incentivato anche dalla presenza di Cary Fukunaga: "Ero davvero emozionato, perché Sin Nombre è stato un film così bello, una storia così bella e raccontata così bene. Ho pensato: 'Sarà interessante, un regista americano verrà e farà la sua interpretazione di questo, il classico britannico'. Mi piace che i personaggi siano brutti e belli, crudeli e deboli. C'è così tanta complessità nei personaggi, sono scritti così bene e lo trovo interessante. C'è ambiguità nei personaggi, ed è questo che mi ha davvero attratto".

Se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di Jane Eyre.