Jane Campion si scusa con le sorelle Williams dopo il suo 'commento sconsiderato' ai CCA

Jane Campion, recentemente al centro delle polemiche a causa delle dichiarazioni di Sam Elliott contro Il Potere del Cane, continua a far parlare di sè. La regista infatti si è oggi scusata per via delle sue parole rivolte alle sorelle Williams.

Domenica si è svolta la serata di premiazione dei Critics Choice Awards, che hanno visto trionfare la Campion per la miglior regia ne "Il Potere del Cane". Durante il suo discorso di accettazione, la regista ha nominato le sorelle Williams, con delle dichiarazioni che hanno però fatto storcere il naso a molte persone: "Sai, Serena e Venus, siete delle meraviglie. Tuttavia, non dovreste giocare contro i ragazzi come invece devo fare io”.

La regista è stata così criticata online per la sua osservazione e la stessa Venus Williams è apparsa visibilmente sorpresa durante il commento alla premiazione. Con delle nuove dichiarazioni, oggi la Campion è tornata sulla questione per scusarsi:

"Ho fatto un commento sconsiderato paragonando ciò che io faccio nel mondo del cinema a tutto ciò che Serena Williams e Venus Williams hanno ottenuto", ha detto. "Non avevo intenzione di svalutare queste due leggendarie donne nere e atlete di livello mondiale".

Ha continuato: “Il fatto è che le sorelle Williams, in realtà, si sono schierate contro gli uomini in campo (e fuori), ed hanno entrambe alzato il livello aprendo le porte a ciò che è possibile fare alle donne nel mondo. L'ultima cosa che vorrei fare è ridurre al minimo delle donne straordinarie. Amo Serena e Venus. I loro successi sono titanici e stimolanti. Serena e Venus, mi scuso con voi".

In conclusione, vi ricordiamo che Il Potere del Cane ha vinto i BAFTA 2022 come miglior film.