Jane Birkin ci ha lasciati: l'attrice inglese aveva 76 anni

Jane Birkin ci ha lasciati a 76 anni il 16 luglio del 2023. L’artista, stando al giornale Le Parisien, è stata ritrovata priva di vita nella sua casa di Parigi. La Birkin, icona sexy degli anni ’60 e ’70, è ricordata anche per il sodalizio sentimentale e lavorativo con Serge Gainsbourg, fonte di lavori musicali trasgressivi e di successo.

Dopo avervi riportato la notizia dell’ictus che nel 2021 aveva colpito Jane Birkin, dobbiamo comunicare la triste notizia che l’attrice e la cantante inglese ci ha lasciati dopo una carriera ricca di successi e ribellioni.

Ritratta nel documentario realizzato dalla figlia Charlotte (attrice francese tra le più importanti e riconosciute dal circuito internazionale), la Birkin ha segnato un’era grazie ai duetti con Serge Gainsbourg e alla sensualità delle loro collaborazioni, diventando un’icona in Francia dopo esservisi trasferita dall’Inghilterra portando con sé uno stile nuovo e particolare per la parigi dell’epoca. Nel cinema ha potuto lavorare con Michelangelo Antonioni in Blow-Up e in tantissime altre produzioni, prevalentemente francesi, guadagnando tre nomination ai Cesar Awards e debuttando alla regia nel 2007 con il film Boxes.

Ancora non è stata diramata la causa del decesso e, rinnovando le nostre condoglianze e il nostro dispiacere alla famiglia e ai cari della Birkin, vi lasciamo con la recensione di Adorabili Amiche, uno degli ultimi film che l’hanno vista protagonista.