Jane: Alfonso Cuaron dirigerà Charlize Theron in un finto biopic su Philip K. Dick!

In attesa della nuova serie tv Disclaimer, che il regista messicano ha diretto nella sua interezza per Apple TV+, Alfonso Cuaron ha trovato il suo nuovo film in Jane, che avrà come produttrice e protagonista la star premio Oscar Charlize Theron.

Il progetto, prodotto e distribuito dalla piattaforma di streaming Prime Video, è ambientato in una realtà parallela nella quale la sorella gemella di Philip K. Dick non è morta in giovane età, come invece è accaduto nella realtà. La figlia del noto romanziere Isa Hackett ha dichiarato: "Questo progetto è l'ideale per rendere giustizia all'immaginazione unica di Philip K. Dick, e sfiderà le convenzioni del film biografico per abbracciare la realtà alternativa che lui ha così disperatamente sognato quando era in vita". Prime Video descrive Jane come “una storia commovente, piena di suspense e umorismo nero basato sulla relazione di una donna con il suo gemello, brillante ma pieno di problemi, che potrebbe o potrebbe non essere il celebre romanziere Philip K. Dick: mentre tenta di salvare suo fratello da situazioni difficili, sia reali che immaginarie, Jane si tuffa sempre più in profondità nell'affascinante mondo di sua creazione."

Nato nel 1928, Dick ha avuto successo come scrittore di fantascienza nel 1962 con "The Man in the High Castle" e oggi è celebrato come fonte d'ispirazione per alcune delle storie più famose di Hollywood, come Blade Runner, Total Recall e Minority Report. Curiosamente, qualche mese fa è stato annunciato un altro pseudo biopic su Philip K Dick: intitolato Only Appearly Real, il film sarà basato su una biografia scritta da Paul William e incentrato su un'apparente irruzione in casa dell'autore, che potrebbe essere accaduta solo nella sua mente.

Il prossimo progetto di Alfonso Cuaron, lo ricordiamo, è la serie tv Disclaimer citata in apertura: le riprese sono iniziate a Londra a giugno scorso, con un cast che include Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee e HoYeon Jung, superstar di Squid Game. Il progetto non ha ancora una data d'uscita ma arriverà presumibilmente nel 2023.