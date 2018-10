Jamie Lee Curtis e The Rock si scambiano complimenti via social

Dal momento che Halloween ha riscosso un grandissimo successo nella prima settimana di programmazione al box office, guadagnando ben 77 milioni di dollari e spicci, molte star hanno fatto i complimenti a Jamie Lee Curtis. Tra gli altri, anche The Rock.

E la Curtis ha gentilmente risposto ai complimenti, complimentandosi con lui di conseguenza e regalandogli anche una chiara manifestazione di stima. Ma vediamo che scambio hanno avuto via social. La Curtis aveva scritto del successo di Halloween e Johnson ha tweettato:

"Wow! Cavoli, sì!!! Alziamo l'asticella!!!"

E la Curtis ha risposto:

"TU rappresenti una straordinaria integrità creativa e hai un incredibile caratura morale. Sono onorata di ricevere questi inaspettati complimenti! Siamo tutti INSIEME in questa cosa."

E Johnson ha continuato:

"Bellissime parole. Grazie mille, Jamie Lee. Significa molto perché arrivano da te, sorella e sì, siamo INSIEME in questa cosa e io voglio farti ENORMI congratulazioni per la più grande apertura di un film horror di tutti i tempi con un'eroina donna protagonista. È un traguardo storico."

In Halloween, questa versione 2018 che è il sequel dell'originale di John Carpenter, una troupe di documentaristi britannici arriva negli Stati Uniti per visitare Michael (Myers) mentre si trova rinchiuso in prigione. Loro sono lì per fare una retrospettiva del terrore che ha sparso in giro il maniaco - ma il loro progetto diventa molto più interessante quando Myers sfugge alla custodia, recupera la sua maschera e cerca vendetta su Laurie, uccidendo altra gente nel percorso, ovviamente. Nei decenni successivi alla fatidica notte di Halloween che ha cambiato per sempre la vita dell'ex babysitter, Laurie si è armata e preparata per l'inevitabile ritorno di Michael - a scapito del rapporto con la sua famiglia, la figlia Karen e la nipote Allyson.