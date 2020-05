Jamie Lee Curtis si riunisce a John Carpenter per la live di Halloween

In questo periodo Universal Pictures Home Entertainment sta pianificando una serie di Watch Party su Twitter per celebrare alcuni dei titoli più amati e iconici della major. L'iniziativa prenderà il via il 16 maggio, con la proiezione di Halloween (2018), insieme al regista David Gordon Green, alla star Jamie Lee Curtis e al maestro John Carpenter.

L'appuntamento con la live sarà alle ore 22.00 (in Italia) e sono state annunciate sinora anche le presenze del produttore Jason Blum e della co-star Judy Greer, insieme ai due interpreti di Mike Myers, ovvero James Jude Courtney e Nick Castle.

Il sequel diretto del cult del 1978 firmato John Carpenter è ambientato nel 2018 e vede Michael Myers rinchiuso in un carcere psichiatrico nel quale viene controllato e studiato dai medici per cercare di comprendere l'origine della sua natura malvagia.



Michael tuttavia riuscirà a fuggire e la notizia mette in allarme Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), convinta che Myers la cercherà per la resa dei conti finale a distanza di quarant'anni dal loro ultimo incontro.

Il cast del film diretto da David Gordon Green comprende anche Virginia Gardner, Will Patton e Jefferson Hall.

Il film non ha ottenuto un riscontro molto positivo e Mike Flanagan ha confessato di essere contento di non aver accettato la regia di Halloween.

Su Everyeye trovate la recensione di Halloween, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2018.