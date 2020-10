Jamie Lee Curtis promuove il nudo di Chris Evans: 'Dotato come Don Johnson!'

A settembre la star del Marvel Cinematic Universe Chris Evans era apparso nudo sui social a causa di un leak imprevisto che aveva fatto impazzire i fan e soprattutto le fan dell'attore, ma secondo Jamie Lee Curtis la verità è un'altra.

In una nuova intervista con Kelly Clarkson, che potete trovare in calce all'articolo, l'attrice ha parlato dell'incidente hot di Evans, suggerendo che l'intera faccenda potrebbe non essere stata un incidente. "La mia domanda è questa, è così intelligente ed è un essere umano così incredibilmente bello", ha detto la star di Halloween. "Mi chiedo, e se fosse stato pianificato?"

Come ricorderete, infatti, Evans commentò il leak con un esilarante post Twitter legato alle elezioni presidenziali USA 2020, scrivendo sui social: "Ora che ho avuto la vostra attenzione, andate a votare!"

Jamie Lee Curtis ha anche rivelato a Kelly Clarkson di aver pensato di fare uno scherzo a Chris Evans e Don Johnson, che hanno interpretato rispettivamente figlio e padre nel giallo di Rian Johnson Cena con Delitto: Knives Out. "Avrei potuto fare una sorta di scherzo e dire che ha ripreso le doti del suo genitore nel film, Don Johnson. Perché, sapete, sono davvero molto, molto amica di Melanie Griffith!", ha detto, riferendosi all'ex moglie di Johnson. "È una delle mie migliori amiche ed è stata sposata con lui due volte."

E chi vuole intendere, intenda.