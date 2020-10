Jamie Lee Curtis e Neve Campbell, le star di Halloween e Scream non guardano film horror

Le star di due dei più noti franchise horror nella storia del cinema, Jamie Lee Curtis e Neve Campbell, non sembrano essere delle grandi fan del genere... Piuttosto ironico, non trovate?

Durante una recente intervista, le due attrici hanno infatti confessato di non guardare pellicole horror, entrambe citando, come motivazione principale, dei traumi risalenti alla loro adolescenza.

Jamie Lee Curtis ci avrebbe messo una croce sopra dopo aver guardato L'Esorcista da ragazza, mentre per Neve Campbell è stata tutta colpa di The Changeling, visto con le amiche durante un pigiama party.

Nonostante ciò, Campbell e Curtis sono profondamente grate al genere che ha decisamente caratterizzato buona parte della loro carriera.

"Ha fatto grandi cose per la mia carriera e per la mia vita. Mi ci sono davvero divertita" afferma Campbell, e Curtis aggiunge "Sì, qui avete due Scream Queen davvero grate!".

Ma ciò che accomuna l'interprete di Sydney Prescott e quella di Laurie è anche il fatto che nessuna delle due, ai tempi (anni '90 per il primo Scream, fine anni '70 per il primo Halloween) si immaginava un tale successo per il film che stava girando.

"C'era qualcosa di magico che stava accadendo" spiega l'attrice di Halloween "E nessuno di noi, non una persona, nemmeno John Carpenter [regista e sceneggiatore] e Debra Hill [produttrice e sceneggiatrice], avrebbero potuto immaginare un simile esito. Eravamo semplicemente ultra felici di avere stare lavorando al progetto".

"Courteney Cox era ancora al primo anno di Friends, io ero al primo di Party of Five. Matthew Lillard, David Arquette, Jamie Kennedy, Rose McGowan. Tutti noi abbiamo costruito una carriera a partire da lì" riflette Campbell, e rivela un curioso aneddoto: parlando tra colleghi durante la realizzazione del film, ci fu chi si chiese se Scream avrebbe mai potuto ispirare, in futuro, un costume di Halloween, e la risposta generale sul set fu "Nah!".

E dire che solo nei prossimi anni avremo non solo un nuovo sequel di Halloween, ma anche un nuovo capitolo di Scream, che vedrà tornare diversi attori del cast originale.