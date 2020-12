Jamie Lee Curtis: per MTV è la più grande Scream Queen di sempre

A coronamento di una carriera intera iniziata alla fine degli anni '70 con Halloween e proseguita attraverso diversi ruoli chiave nel cinema horror e non solo, Jamie Lee Curtis è rapidamente diventata una delle "scream queen" più amate di sempre, e MTV ha voluto conferirle per questo il riconoscimento ufficiale in tal senso.

Nel corso della cerimonia di premiazione degli ultimi MTV Movie & TV Awards, Jamie Lee Curtis è stata incoronata come la più grande scream queen di sempre (Greatest Scream Queen of All Time), grazie alla sua prestigiosissima carriera che ha saputo attraversare i decenni, dagli anni '70 a oggi e si appresta a farlo anche nei prossimi anni grazie alla sua partecipazione ai prossimi film del franchise di Halloween, previsti per il 2021 e il 2022.

"Per me, la mia più grande collaborazione e la sola ragione per cui mi trovo qui oggi è quella con Michael, così mi piacerebbe portarlo fuori. Non aver paura, ti adorano. A tutti quanti, Michael Myers, il mio amico e spesso nemico. Non preoccupatevi, abbiamo fatto entrambi il test per il COVID e lui indossa la sua maschera - la più grande maschera di sempre", ha commentato Jamie Lee Curtis in un video che la vede al fianco dell'iconico villain della saga di Halloween.

L'attrice ha aggiunto: "Spero vi piaceranno i prossimi due film, Halloween Kille e Halloween Ends. Grazie ragazzi, vi amo. Lui è così tranquillo!".

Dalla prima partecipazione a Halloween, nel 1978, Jamie Lee Curtis ha continuato poi con Halloween II nel 1981, tornando quasi vent'anni dopo in Halloween H20: 20 Years Later nel 1998 e nel 2002 con Halloween: Resurrection.

L'ultimo rientro nel franchise proprio con il reboot di David Gordon Green, Halloween, uscito nel 2018 e del quale potete leggere la nostra recensione. L'attrice, come detto, tornerà quindi in Halloween Kills e nel successivo Halloween Ends.