Jamie Lee Curtis Leone d'oro alla carriera: a Venezia la prima di Halloween Kills!

La Biennale di Venezia ha annunciato che Jamie Lee Curtis riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2021, il prossimo 8 settembre, prima della proiezione di Halloween Kills, nuovo capitolo della celebre saga horror diretto da David Gordon Green, nel quale l'attrice interpreta nuovamente Laurie Strode.

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra, Alberto Barbera.

La consegna avverrà all'interno della Sala Grande del Palazzo del Cinema, prima della proiezione del nuovo sequel di Halloween, che arriverà al cinema il 15 ottobre. La giuria di Venezia 78 sarà presieduta da Bong Joon-ho, acclamato regista di Parasite.



"Jamie Lee Curtis appartiene a quel rarefatto gruppo di attrici e attori hollywoodiani capaci di offrire la personificazione più convincente di tutte quelle qualità che rappresentano l'anima del grande cinema mondiale. Discendente in linea diretta dall’aristocrazia del cinema americano, poiché figlia di due star indimenticabili come Tony Curtis e Janet Leigh, è la naturale incarnazione della star capace di calarsi in ruoli di attrice versatile e disponibile, con grande carisma e personalità non comune. L’insieme di queste qualità, unito al suo lavoro di scrittrice di libri per l’infanzia e al suo impegno filantropico, hanno cementato nel tempo il suo status di artista internazionale. La sua carriera lunga quattro decenni è iniziata con il folgorante debutto dell’horror Halloween, divenuto un classico, e comprende più di quaranta film, ricordandoci che il vero talento, unito all’intelligenza, all’ironia, alla perseveranza e alla pura grinta, rappresentano i tratti distintivi di questa autentica star. Oltre alla leggendaria saga di Halloween, la carriera di Jamie Lee Curtis ha toccato tutti i generi cinematografici, dalle memorabili e amatissime commedie Knives Out, Un pesce di nome Wanda, Una poltrona per due, Quel pazzo venerdì, ai film d’azione True Lies e Blue Steel, fino ai drammi Il sarto di Panama, Papà, ho trovato un amico e Amore per sempre. Il suo lavoro rivela un’artista che sa calibrare tono e stile con impeccabile abilità e grazia" ha dichiarato Barbera.



Anche Roberto Benigni riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla prossima Mostra di Venezia.