Jamie Lee Curtis, sarà lei Kureha nel live action di One Piece?

Con l'uscita di One Piece Odyssey, il manga più venduto al mondo riconferma l'amore dei fan: tra essi, ci sarebbe anche un'iconica attrice hollywoodiana: Jamie Lee Curtis. Non è tutto: in una recente intervista, la Curtis ha ammesso di star valutando di interpretare il ruolo di...

Scusate l'attesa - ci piace tenervi sulle spine, *risata malvagia*.

...Kureha.

Sì, Jamie Lee Curtis potrebbe essere la prossima Kureha nel live-action di One Piece? In una recente intervista di Caja de Pelìculas in occasione dell'uscita di Halloween Ends, è stato dato all'attrice un peluche di Tony Tony Chopper, altro personaggio iconico di One Piece. La reazione di Jamie è stata davvero divertente: sembra aver infatti apprezzato il regalo, e spiega anche che il suo amore per Tony Tony Chopper è merito della figlia: per il suo compleanno, infatti, la Curtis ha contattato la doppiatrice del personaggio (Brina Palencia) e le ha fatto registrare un messaggio vocale per la figlia. Le due attrici sono successivamente diventate amiche, infatti la Palencia ha collaborato con Jamie in un suo Podcast.

Inoltre, la star del franchise di Halloween ha anche rivelato che sua figlia, Ruby Guest, vorrebbe che la madre interpretasse Kureha nel live-action. A quanto pare, la Curtis sarebbe davvero intenzionata ad interpretarla, ma vorrebbe prima aspettare l'andamento della prima stagione prima di confermare la sua presenza.

Secondo voi Jamie Lee Curtis dovrebbe interpretare Kureha? Fatecelo sapere nei commenti!

The streaming service is making a live-action adaptation of One Piece, and now, Jamie Lee Curtis is addressing the Internet's fan cast for her.

Recently, Caja de Películas spoke with Curtis in light of the next Halloween film, and it was there the star brought up One Piece. The conversation was piqued after Curtis was given a plush of Tony Tony Chopper, and she said her daughter Ruby wants the actress to play Kureha in Netflix's live-action series.

However, the interview did let Curtis know how much netizens want the actress to join One Piece. When told about the fan cast, Curtis was shocked as you can see here, and she says she'll have to see how season one fares before making a decision.