Jamie Lee Curtis dopo Halloween: svelato il nuovo film che la vedrà come star e regista

Apparsa di recente in Cena con Delitto - Knives Out, Jamie Lee Curtis ha già in cantiere un nuovo progetto che la vedrà impegnata dopo le riprese di Halloween Ends, capitolo finale della saga originale rilanciata nel 2018 con il sequel di David Gordon Green.

Stiamo parlando di How We Sleep at Night: The Sara Cunningham Story, film televisivo che la Curtis produrrà, dirigerà e interpreterà per conto di Lifetime. Il film fa parte di una serie di progetti originali targati A+E Networks insieme al terzo film di Harry & Meghan, una pellicola natalizia con Betty White e un altro progetto che coinvolge la giornalista Robin Roberts.

How We Sleep at Night vedrà la star di Halloween nei panni di una devota madre cristiana che deve affrontare la scoperta che suo figlio è gay. Scritto da Sally Robinson, il film sarà distribuito da Sony Pictures Television in data ancora da definirsi.

Per quanto riguarda Halloween Kills, le cui riprese sono terminate lo scorso novembre, l'uscita nelle sale è ancora prevista per il 16 ottobre 2020 nonostante i molti rinvii causati dalla pandemia. Il sequel, intitolato Halloween Ends, dovrebbe invece debuttare il 15 ottobre 2021. Nell'attesa, vi lasciamo al primo sguardo di Halloween Kills.