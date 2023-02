Jamie Lee Curtis difende il rap di Ariana DeBose ai BAFTA:'Per me è stato gioioso'

Jamie Lee Curtis ha deciso di difendere Ariana DeBose e la sua performance rap nel corso dei BAFTA Award, dopo le critiche ricevute, nonostante il video sia diventato virale. Intervistata da Deadline sul red carpet dei PGA l'altra sera, Curtis ha elogiato DeBose e ha non ha usato mezzi termini per coloro che l'hanno criticata.

"Non mi è chiaro di cosa c**o stiano parlando le persone. Per me è stato gioioso, celebrativo, fraterno, eccitante e pungente... e lei è così incredibilmente talentuosa" ha dichiarato l'attrice, spiegando che forse le espressioni delle persone presenti erano dovute alla ravvicinata ripresa delle videocamere:"Quando arrivò a me, ero coinvolta nella musica e mi stavo divertendo molto. È un talento fantastico, queste persone dovrebbero chiudere il becco, farsi da parte e lasciare che questa donna risplenda. Perché è fantastica" ha concluso dolcemente Curtis, che si affianca ad Angela Bassett nella difesa pubblica della collega. Su Everyeye sono disponibili i nomi di tutti i vincitori dei BAFTA Award, il premio più importante per cinema e serie tv in Gran Bretagna.



Nick Bullen, produttore dei BAFTA, ha spiegato l'importanza del cambiamento per interagire con i giovani:"La presenza sui social media è stata incredibilmente importante per noi. Il messaggio ai giovani era importante per noi. [...] Volevamo diffondere il messaggio che questo show è per tutti. E penso che ad alcune persone non piaccia il cambiamento ma devono rassegnarsi, sta arrivando".



Ariana DeBose ha interpretato Anita nel primo musical di Steven Spielberg, West Side Story.