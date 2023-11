Jamie Lee Curtis compie 65 anni: 'In pochi sanno che odio gli horror'

Impossibile amare il cinema horror (e il cinema in generale, probabilmente) senza imbattersi in Jamie Lee Curtis: la star di Halloween è una delle vere e proprie icone del genere, una scream queen d'altri tempi che, però, nasconde un segreto che potrebbe essere difficile da digerire per tutti coloro che l'hanno amata nei panni di Laurie Strode.

L'attrice che di questi tempi si propone per interpretare Kureha in One Piece, e che oggi compie 65 anni, ha infatti ammesso... Di odiare gli horror! Pur essendo un'indiscussa star del genere, infatti, la nostra Jamie preferisce andare al cinema per rilassarsi, o comunque non per provare spavento e terrore.

"Da giovane volevo fare la poliziotta, perciò ho studiato giustizia criminale. Poi però ho abbandonato quel sogno perché, con i genitori che mi sono ritrovata, ha avuto la meglio il DNA familiare. Dopo qualche comparsa in vari telefilm è stato John Carpenter a vedermi per la prima volta come un’attrice. Grazie a lui ho capito che non ero solo una ragazza carina, ma che potevo fare questo lavoro sul serio. Ad oggi so di essere una delle scream queen più famose di sempre, ma in pochi sanno che odio gli horror. Non capisco perché uno debba andare al cinema per spaventarsi". Sorpresi? Noi decisamente sì!