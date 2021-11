Jamie Foxx in versione Gizmo di Gremlins ubriaco per Halloween: ecco il video virale

Il premio Oscar Jamie Foxx ha pubblicato sui social un video nel quale è impegnato nei festeggiamenti di Halloween travestito da Gizmo, il celeberrimo e buffo mostriciattolo protagonista del cult Gremlins, mentre sorregge in una mano una bottiglia di liquore. Un video che è rapidamente divenuto popolare sul web.

Tutti i fan del cinema anni '80 sapranno benissimo di cosa si tratta ma se qualcuno non ha mai fatto amicizia con uno di loro occorre ricordare quale origine abbiano questi piccoli mostri.



Gizmo e quelli della sua specie sono dei Mogwai, piccoli gremlin pelosi che inizialmente, nella loro forma primordiale sono adorabili e giocosi.

Tuttavia la gestione di un Mogwai richiede il rispetto di tre regole fondamentali: non esporlo alla luce del sole, non dargli acqua (o lasciare che si bagni) e non dargli da mangiare dopo la mezzanotte in nessun caso.



La luce del sole può uccidere un Mogwai mentre l'acqua può significare la creazione immediata di nuovi Mogwai, che nascono come minuscoli pallini di pelo e si trasformano in poco tempo nella forma primaria (come Gizmo). Dare del cibo dopo la mezzanotte ad un Gremlin significa invece permettergli di trasformarsi nel suo stadio finale, maggiormente simile alle lucertole, con occhi e pelle scura, e portatore di una lunga serie di pericoli e problemi.



In ogni caso l'attore dev'esserne un grande fan. Jamie Foxx tornerà in Spider-Man ad interpretare il ruolo di Electro in No Way Home, il terzo capitolo dedicato all'Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe.

Su Everyeye trovate invece la recensione di Gremlins, il primo film del franchise uscito nel 1984.